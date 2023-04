Glutammatergici, psichedelici: è aperta la corsa verso nuovi farmaci antidepressivi

Spread the love

Qualcuno l’ha definita “una nuova era per le Big pharma delle neuroscienze”, altri “la nuova frontiera nel trattamento della depressione” e ancora un “rinascimento psichedelico”. Al di là dell’appellativo che gli si voglia dare, il dato di fatto è che finalmente dopo anni è in atto una vera e propria rivoluzione del trattamento della depressione. Un cambio di rotta cominciato ufficialmente con l’approvazione dell’esketamina per via intranasale, ma partito anni prima grazie alle nuove evidenze sulle vecchie e ben note molecole psichedeliche e agli studi che hanno messo in discussione la teoria classica delle monoamine come origine della depressione. Aprendo così la strada allo studio del coinvolgimento di nuovi meccanismi biologici nella depressione che convergono sulla plasticità sinaptica e la trasmissione glutammatergica e che hanno attirato attenzione come possibili nuovi bersagli farmacologici da prendere di mira.

https://www.aboutpharma.com/scienza-ricerca/glutammatergici-psichedelici-e-aperta-la-corsa-verso-nuovi-farmaci-antidepressivi/