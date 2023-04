Forlì, tre auto si scontrano in viale Risorgimento. Una si ribalta sull’asfalto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina intorno alle 7.30 una squadra di Vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta in viale Risorgimento dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Nello scontro uno di questi si è ribaltato sulla sede stradale. La squadra sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e delle autovetture coinvolte. Sul posto anche il personale sanitario di Romagna Soccorso e della Polizia Locale.

