I vigili del fuoco di Belluno ricordano il collega Luigino Ducapa nel 50° della sua tragica scomparsa

Spread the love

Da oggi, venerdì 21 aprile, a martedì 25, i vigili del fuoco di Belluno, in collaborazione con l’Associazione nazionale del personale andato in quiescenza, il Gruppo sportivo del Comando, il comune di San Gregorio nelle Alpi ricorderanno il vigile del fuoco Luigino Ducapa con una serie di iniziative a 50 anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta il 23 aprile 1973 durante un incendio boschivo. La memoria di Luigino – sottolineano i pompieri – è tuttora viva nella cittadinanza del comune di San Gregorio nelle Alpi e del circondario, oltre che in quella degli amici e dei colleghi, i quali non l’hanno mai dimenticato.

amicidelpopolo.it