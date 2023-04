VIDEO – ROMA 2023 EUROPEAN FIREFIGHTERS EXPERIENCE – Piazza del popolo in festa con i Vigili del Fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella cornice di Piazza del Popolo a Roma ieri un motivo in più per affollare uno dei “salotti romani”, la manifestazione dei vigili del fuoco che ha chiuso idealmente Roma 2023. Migliaia di persone hanno visitato gli stand espositivi, i mezzi storici e di ultima generazione come l’elicottero Drago 139, l’ultimo nato in casa vigili del fuoco. Al mattino l’affascinante Scala Romana, il fiore all’occhiello della manifestazione che con i suoi 30 metri di altezza concentra tecnica, coraggio e passione, caratteristiche indispensabili per il mestiere del pompiere. In chiusura, la sfilata dei mezzi storici da via del Corso a Piazza Venezia passando per i Fori Imperiali, con l’Isotta Fraschini ad aprire il corteo. A ringraziare, per l’impegno profuso, l’intera macchina organizzativa i vertici dei vigili del fuoco presenti con il sottosegretario all’Interno Prisco, il capo Dipartimento Lega e il capo del Corpo Parisi.

FOTO SCATTATE DAL CAPO REPARTO ANDREA VALENTINOTTI

