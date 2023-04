Isola d’Elba, ruba l’ambulanza portare gli amici a ballare, poi la rimette al suo posto: denunciato

Spread the love

Nella notte tra domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile, i soccorritori della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro si sono ritrovati con un’ambulanza in meno. Un giovane ha rubato il veicolo per andare in discoteca, approfittando dei locali aperti e dell’imminente ponte. Il ragazzo, secondo quanto confermato dalla stessa Pubblica Assistenza a Fanpage.it, si è introdotto nella zona dove le ambulanze erano parcheggiate ed è salito a bordo di un veicolo, partendo per fare il giro dei locali. Le immagini sono state riprese dai cellulari di altri automobilisti e poi diffuse sui social.



https://www.fanpage.it/