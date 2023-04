Roma, voragine nel Municipio Portuense: evacuati abitanti di una palazzina

Spread the love

Roma, 26 aprile 2023 – Sono stati evacuati in via precauzionale gli abitanti della palazzina di via Giannetto Valli, nel Municipio XI Portuense, in corrispondenza della quale nella prima mattina di oggi si è aperta una voragine causata dalla rottura di una tubazione Acea. É quanto si legge in una nota del Campidoglio.

Sul posto, prosegue la nota, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Roma Capitale, la Polizia Municipale e i tecnici di Acea per mettere in sicurezza, verificare l’entità dei danni e riparare la tubazione idrica.

quotidiano nazionale