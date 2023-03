Marco Rodari (Claun Pimpa): “Il sorriso di un bimbo vale la mia vita”

Spread the love

“Per la sua costante attività di volontariato nelle zone di guerra volta ad offrire un sorriso ai più piccoli”. Con questa motivazione il capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito a Marco Rodari, presidente dell’associazione “Per Far Sorridere il Cielo” – Claun il Pimpa Odv, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Un riconoscimento che ha raggiunto Rodari, generoso “pagliaccio” umanitario che regala momenti di letizia e di meraviglia ai bambini coinvolti nei conflitti, nel pieno della sua attività in Ucraina. “Il momento che ho ricevuto la notizia ha aggiunto felicità e sorpresa a quello che mi era appena accaduto nel pomeriggio in un’abitazione vicino Kramatorsk”, racconta il 47enne di Leggiuno (Varese), raggiunto da Interris.it.

Quel pomeriggio eravamo nella casa di una bambina molto spaventata dalla guerra, tanto che non parlava più né si esprimeva, nemmeno con la mamma, quando poi ha visto il claun ha cominciato a sorridere e ha ripreso anche ad esprimersi. Il sorriso di quella bimba vale tutta la mia vita. Dopo questa esperienza, che capita spesso al pagliaccio ed è comunque sempre straordinaria e stravolgente, sono uscito dall’abitazione e in quel momento mi è arrivata la chiamata dalla Segreteria della Presidenza della Repubblica. Sarò perennemente grato al Presidente per il suo riconoscimento”.

interris.it