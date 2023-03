I Vigili del fuoco di Fino Mornasco piangono Ginetto: «Ha dedicato la sua vita agli altri»

Spread the love

Una vita con la divisa dei vigili del fuoco che, si sa, rappresenta una vocazione, una passione vera e non un semplice lavoro.

Ed è proprio così che Gino Molinaro ha vissuto, lo sguardo sempre rivolto verso il prossimo prima che a se stesso e un sorriso che non si è mai spento, nonostante il sopraggiungere della malattia, tre anni fa, che l’altroieri l’ha strappato all’amore della sua famiglia e delle tante persone che lo conoscevano.

Lutto a Fino Mornasco per la scomparsa a 70 anni dello storico vigile del fuoco, residente nella frazione di Socco. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente, con tantissimi messaggi di cordoglio arrivati dal mondo dei pompieri, ma non solo.

«Era una persona fantastica e importante – ricorda con commozione la figlia Jessica, con la quale Gino viveva – tre anni fa si è ammalato di fibrosi polmonare, ma ha sempre combattuto. Non lo abbiamo mai lasciato solo, siamo sempre rimasti con lui. Dopo la morte di mia mamma Ester, ci siamo occupati a vicenda l’uno dell’altra. Era affezionatissimo alle sue nipotine Celeste e Aurora e loro impazzivano per il nonno».

A ricordarlo anche un amico di lunga data, Gianmario Luraschi: «Io e lui abbiamo fatto il militare insieme nei pompieri nel ’72 a Roma, poi sempre insieme per tutta la carriera. Per me era più di un fratello».

I funerali saranno celebrati martedì nella chiesa parrocchiale di Fino Mornasco alle 14.30, e saranno preceduti dal rosario.

Oltre il dispiacere per la scomparsa di un Vigile del Fuoco, piango la scomparsa di un caro amico con il quale ho passato anche comenti sereni assieme agli amici di Como. Caro Ginetto ti accompagnerò con le mie preghiere – Lia