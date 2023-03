Due morti tra le fiamme a Sesto Fiorentino dopo un incendio in casa nella notte: salvata una donna disabile

Spread the love

Scoppiato incendio in un’abitazione di Sesto Fiorentino. Si contano due vittime per le quali i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una donna disabile, invece, è stata trasportata fuori dalla casa grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

È divampato un incendio in un’abitazione di Sesto Fiorentino. Nell’incidente, hanno perso la vita due persone, un uomo e una donna, mentre una donna disabile è stata trasportata al di fuori della struttura dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto per domare le fiamme divampate.

I medici, poi, si sono presi cura della donna, una volta messa al sicuro. La persona in questione ha riportato solamente delle ferite. L’allarme dell’incendio è stato ricevuto alle 4.30 dai pompieri.

nanopress.it