Grosso incendio a Turate, in fiamme un capannone di Agrocarni

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Il grosso incendio in un capannone dell’azienda Agrocarni a Turate è divampato nella mattinata di ieri. Quattro squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Como e dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo hanno operato dalle 8.30 circa nel comune di Turate in via Como

Una colonna di fumo era visibile in tutta Saronno. il Comune di Turate ha diramato un avviso ai cittadini di tenere chiuse le finestra e evitare d’uscire, almeno finchè l’Arpa avrà effettuato i controlli sulla qualità dell’aria.