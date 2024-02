A fuoco una casa abbandonata. I vigili del fuoco recuperano nove bombole di gas

Spread the love

Una casa abbandonata, utilizzato come rifugio da alcuni senzatetto, è andata a fuoco stamane a Olbia. All’interno dei locali per fortuna non c’era nessuno. I vigili del fuoco sono riusciti a portar fuori in tempo nove bombole di gas e a metterle in sicurezza. L’incendio ha interessato esclusivamente la costruzione su due livelli in via Nuova. I danni sono ingenti.

Dopo una segnalazione, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.30. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’origine del rogo.