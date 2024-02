VIDEO – Il fuoco della batteria agli ioni di litio intrappola gli occupanti all’interno della casa a schiera di Pa

Spread the love

I vigili del fuoco di Lancaster hanno salvato tre persone utilizzando le scale durante un incendio causato da una batteria malfunzionante

LANCASTER, Pennsylvania – Un incendio domenica mattina presto in una casa nella città di Lancaster è stato causato da una batteria al litio malfunzionante. La batteria in questione si stava caricando in un’area al primo piano condivisa dai due appartamenti della casa a schiera e veniva utilizzata per alimentare uno scooter.

Cinque persone si trovavano all’interno delle due unità dell’edificio al momento dell’incendio, ha detto Hutchinson. Due persone sono fuggite dal primo piano e tre sono state salvate attraverso le finestre del secondo piano dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto.

VIDEO