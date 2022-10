Spot, come funziona il cane robot che ti salverà dal prossimo incendio

Spread the love

Spot sapeva già aprire le maniglie e danzare al ritmo di "Spot me up". Ora potrebbe spegnere incendi e salvare persone. Il cane della Boston Dynamics è la rockstar della robotica contemporanea. Agile, autonomo, con le lunghe zampe ricurve all'indietro e il capo mobile, vigile, che osserva e immagazzina ogni dato. Un progetto nato dalla collaborazione tra l'Ontario Power Generation e l'Ontario Tech University. L'obiettivo era creare un cane robot in grado di svolgere funzioni diverse come migliorare la sicurezza nel settore nucleare, partecipare a missioni di primo soccorso o essere impiegato in ispezioni visive preliminari.

Spot, ora, sarà anche in grado di spegnere un incendio. Attraverso le telecamere infrarossi può valutare la gravità e i punti critici colpiti dalle fiamme, scegliere la postazione migliore, e da lì attivare l’estintore attaccato sulla schiena. Inoltre il robot grazie al braccio articolato può girare le maniglie e aprire le porte. È in grado anche di prendere l’ascensore e utilizzare chiavi magnetiche per accedere ad aree riservate. Spot è sempre più autonomo e quindi operativo.

