VIDEO – Fiamme all’interno di un negozio in via Emilio Lepido, pericolo di esplosione

Grosso incendio in via Emilia Est, all’altezza della tangenziale di via Emilio Lepido, poco prima della rotonda. Una intensa nube di fumo nero è visibile dalla strada.

Il rogo è scoppiato all’interno di un negozio, Happy Home, e si è propagato rapidamente nell’area circostante. Le cause dell’incendio sarebbero da attribuire, secondo alcune testimonianza, a giochi pirotecnici che dei clienti stavano maneggiando all’interno dell’esercizio commerciale.

Rapidamente le fiamme si sono propagate in tutto lo stabile rendendo l’aria irrespirabile a causa della densa nube tossica che si è subito alzata in cielo. Elevato il pericolo di esplosione, tanto che la zona è stata evacuata. Diverse le persone in fuga anche dal negozio accanto che vende articoli per bambini. Mentre i vigili del fuoco erano a lavoro per ripristinare la situazione, si sono cominciate a sentire le prime esplosioni nell’area interessata. Le fiamme avrebbero causato già ingenti danni all’attività.

