Incendio in un cantiere edile a Lido Adriano. Distrutte due auto, evacuato lo stabile

Un incendio improviso ha avvolto un auto in un cantiere edile in via Rossini, a Lido Adriano. Secondo le prime informazioni oltre al materiale edile che serviva per la ristrutturazione, hanno preso fuoco anche due auto, parcheggiate sul posto, andate totalmente distrutte dalle fiamme.

Ancora ignote le cause che hanno scatenatole il fuoco. Intanto è stato evacuato lo stabile. Al momento non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono precipitati prontamente i vigili del fuoco con le partenze di Cervia e Ravenna, l’autobotte, il camion-scala e il mezzo con il supporto dell’ossigeno, Carabinieri e il 118.

