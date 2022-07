Incendio di un capannone in un azienda addetta allo stoccaggio di materiali metallici.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio e di Romano di Lombardia intervengono a Treviglio in via Aldo Moro per un incendio di un capannone intorno alle 21:30, Un’ azienda addetta allo stoccaggio di materiali metallici. L’interno del capannone, circa 1200mq, è interamente compromesso. I vvf sono ancora in fase di spegnimento.

Oggi I Vigili del fuoco di Dalmine e i volontari di Treviglio continuano la fase di spegnimento e raffreddamento del Capannone di Treviglio in via Aldo Moro.