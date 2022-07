Parma, incidente stradale in A1: disagi alla circolazione

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, alle 6.30 circa, 3 squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in A1, al km 89 corsia nord, per un incidente stradale con mezzi pesanti.

Le squadre giunte dai Comandi di Parma e Piacenza, hanno soccorso l’autista del mezzo pesante coinvolto che trasportava collettame e attivato le procedure per il contenimento dello sversamento del gasolio dal serbatoio. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polstrada per i rilievi e per regolamentare il traffico dato che la corsia nord era completamente bloccata come una parte della corsia sud. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante e di messa in sicurezza dell’intera area.