Ginosa, grave incidente stradale: morti tre ragazzi fra i 25 e i 30 anni

Un’altra strage di giovanissimi sulle strade pugliesi dopo il grave incidente che solo due giorni fa, a Bitonto, è costato la vita a quattro giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Stanotte a perdere la vita sono stati tre giovani tra i 25 e i 30 anni in seguito a uno scontro frontale a Ginosa, in provincia di Taranto.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, lo scontro frontale è avvenuto sulla provinciale 580 tra Ginosa e Ginosa Marina. Erano da poco passate le 20.30 quando l’auto su cui stavano viaggiando due delle tre vittime, una Fiat Punto, si è scontrata con un’altra Punto a bordo della quale c’erano un 27enne di Marina di Ginosa e un suo amico.

Il violento impatto si è rivelato fatale per una coppia di origini rumene, marito e moglie di 30 e 25 anni di cui non sono state rese note le generalità, deceduti sul colpo, e per il 27enne Alessandro Calabrese, morto durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

