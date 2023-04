Massalengo, caprioli cadono nel canale e non riescono più a uscire: salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

Massalengo (Lodi), 28 aprile 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi due volontari del servizio di vigilanza ittico-venatoria della Provincia di Lodi e i vigili del fuoco hanno salvato due caprioli in difficoltà. Alcuni agricoltori hanno segnalato le due povere bestiole in un canale. Trattandosi di un fossato con sponde di cemento, i due animali, pur riuscendo a nuotare, non sono riusciti a uscire dall’acqua. Dopo la segnalazione alla polizia provinciale, i volontari hanno raggiunto la roggia Vigana, nel territorio compreso tra i Comuni di Massalengo e Villanova del Sillaro e si sono attivati per liberare le bestiole.

IL GIORNO