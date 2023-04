La Rubrica del Commercialista – la rottamazione quater

Spread the love

ALESSANDRO DE FILIPPIS

La definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) è applicabile alle cartelle esattoriali dell’Agenzia della Riscossione del periodo 2000/2022 (sino al 30.06). La sanatoria in parola è molto interessante, perché consente di chiudere i conti con il “Fisco” pagando solo le imposte dovute, senza sanzioni ed interessi.

Per accedere a questa agevolazione deve essere fatta istanza all’Agenzia della Riscossine entro il 30.04.2023 utilizzando indifferentemente lo SPID, la CNS o la CIE; entro il successivo 30.06 l’Agenzia provvederà, in caso di accoglimento, ad inviare un piano di riparto che prevede o una rata singola (entro il 31.07.23) oppure le prime due rate pari al 10% ciascuna con scadenza 31.07 e 30.11 e le altre con cadenza trimestrale a partire dal 28.02 dell’anno 2024.

Nel caso del nostro lettore, la rottamazione è possibile farla anche quando vi è una rateizzazione in corso; in tal caso, è necessario sospendere il pagamento delle rate ed attendere che venga data risposta all’istanza presentata. In caso di diniego, si dovrà procedere a pagare entro il 31.07 le rate rimaste in sospeso relativi alle precedenti rateizzazioni.

