Sbriciolato dalle fiamme un chiosco bar: Vigili del Fuoco in azione vicino al Verano

In data odierna la Sala Operativa del comando di Roma dei Vigili del Fuoco ha inviato alle ore 14 circa in via Tiburtina, all’altezza del cimitero Verano, due squadre Vvf, la 1/A e la 3/A, con il supporto del nucleo CRRC e dell’Autogru, oltre al Funzionario di guardia e la polizia giudiziaria.

L’allarme è scattato a seguito di un incendio che ha coinvolto e distrutto completamente un chiosco bar della zona, rendendo necessario l’arrivo dei pompieri. Fortunatamente l’operazione è stata portata a termine senza che ci siano stati feriti, nonostante gli enormi danni patiti dalla struttura.

