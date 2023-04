Mai più incendi, il piano di Vigili del fuoco e istituzioni alla vigilia dell’estate

Spread the love

Il Carso in fiamme. Era luglio, quasi un anno fa. Oltre quattromila ettari di bosco ridotti in carbone e cenere, 200mila metri cubi di legno distrutti. E contemporaneamente emergenze analoghe in Versilia e Campania. E roghi disseminati anche nello stesso Friuli Venezia Giulia. Fino alla tragedia, a Prepotto, nella valle dello Judrio, in cui morì la volontaria della protezione civile Elena Lo Duca.

Esercitare il personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile è il primo dei filoni su cui si sta lavorando. Sul terreno sono in fase di avvio i sopralluoghi per verificare l’ambiente, definire i livelli di rischio, e lo stato dei sentieri, proprio con una attenzione alla salvaguardia del personale stesso, come dice Nazzareno Candotti, della Protezione civile regionale:

RAINEWS