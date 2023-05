Incendio in un locale commerciale e incidente stradale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono stati chiamati a intervenire alle 2.50 circa in Inverigo piazza Foscolo per un incendio che ha interessato un locale commerciale. In relazione alla propagazione dei prodotti della combustione una donna residente in unità abitativa al piano sovrastante veniva inviata in ospedale a titolo precauzionale. In posto unitamente ai VVF, Areu 118 e Carabinieri. In corso di accertamento la dinamica

intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 17.00 circa per incidente stradale autostrada A9 direzione Milano tratto dopo Lomazzo sud Km 23+500. Coinvolte due vetture ed un furgone, due feriti alle cure dei sanitari. In posto tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, Appiano Gentile e del comando di Como