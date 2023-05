Roma, anche le Fiamme Rosse erano presenti al grande evento di Piazza del Popolo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Domenica 23 aprile si è tenuto a Piazza del Popolo, a Roma l’evento conclusivo della manifestazione “Roma 2023 – European Firefighters Experience”, che ha visto 14 delegazioni continentali impegnate dal 14 al 25 aprile.

Tra l’Istituto Superiore Antincendi di via del Commercio, le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle, la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti (RM) e la Fiera di Roma, l’evento si è dipanato tra dimostrazioni, esercitazioni, seminari e conferenze sull’organizzazione del soccorso, sulle attrezzature da intervento, sulla sicurezza e salute dell’operatore, sulla prevenzione incendi.

All’evento conclusivo di questa importante occasione di scambio di esperienze, formazione e cooperazione erano presenti – in una piazza gremita da migliaia di visitatori – anche il Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento Laura Lega ed il Capo del Corpo Guido Parisi. Tra i vari specialisti del Corpo ospitati nei vari stand espositivi, presenti anche i tecnici dell’Ufficio per la Formazione motoria professionale e gli atleti ed i tecnici di alcune delle sezioni del G.S. VV.F. Fiamme Rosse: per la scherma Giulia Arpino, Beatrice Dalla Vecchia, Lucia Lucarini, coordinate dal tecnico Bruno Scardini; per la lotta Salvatore Diana e Ruben Marvice, accompagnati dal tecnico Paolo Scacco; per la pesistica Salvatore Esposito, accompagnato da Sebastiano Corbu, il quale – oltre ad essere il tecnico della sezione Pesistica delle Fiamme Rosse – è il Direttore Tecnico nella Nazionale italiana; per il nuoto ed i tuffi rispettivamente Lorenzo Mora e Mattia Placidi, accompagnati dal tecnico Alessandro Francescangeli; per il taekwondo Antonio Flecca e Simone Alessio – dallo scorso 8 marzo numero 1 del ranking mondiale ed olimpico nella sua categoria – accompagnati dal tecnico Francesco Laface.

Fin dall’apertura della manifestazione, atleti e tecnici delle Fiamme Rosse, hanno saputo fronteggiare – con grande impegno, dedizione e pazienza – “l’assalto” dei numerosissimi bambini e ragazzi presenti, i quali, nelle quattro postazioni dimostrative di scherma, lotta, pesistica e taekwondo, hanno potuto cimentarsi in prove di tecnica e combattimento con i nostri atleti, che hanno permesso loro di vivere l’emozione di essere applauditi protagonisti per qualche minuto. I nostri atleti, inoltre, con grande disponibilità ed empatia hanno firmato autografi per tutti gli appassionati, grandi e piccini.

Per tutta la durata dell’evento, l’intero staff – coordinato dal D.G.S.V. Antonio Occhipinti e composto dalla F.E.F. Stefania Petrucci, dall’A. Roberto Sparvoli e dall’O.E. Stefano Martinelli – ha costantemente supportato il lavoro degli atleti e dei tecnici, contribuendo all’ottima riuscita della manifestazione, come sottolineato a fine giornata dal Vice Presidente, Lamberto Cignitti, che ha entusiasticamente ringraziato tutti coloro i quali si sono prodigati per aver saputo offrire la migliore immagine del G.S. VV.F. Fiamme Rosse.

Nella piazza, inoltre, c’è stata l’esposizione dei vari mezzi VF, mezzi storici, mezzi speciali e l’elicottero AW139, nonché alcune dimostrazioni, tra cui il salvataggio di una persona con l’autoscala con tecniche speleo alpino fluviali, il montaggio della scala romana e Pompieropoli, il tradizionale percorso formativo per insegnare ai più piccoli, in forma ludica e gioiosa, i possibili rischi esterni. A conclusione dell’evento si è svolta – tra Piazza del Popolo ed il Colosseo – la sfilata dei mezzi VF, italiani ed europei, con in testa l’ammiraglia delle vetture storiche dei Vigili del fuoco italiani, la mitica Isotta Fraschini del 1929 targata VF 433.