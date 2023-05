Monza, binari invasi: si blocca il traffico ferroviario. Il motivo? Una lite a pietrate

Spread the love

Monza – Lite tra stranieri sui binari: si blocca il traffico ferroviario. Uno dei protagonisti, straniero senza documenti, viene denunciato e portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer.

di chiavi e grimaldelli. Il giovane è stato fermato, in evidente stato di alterazione, nella serata di martedì 2 maggio verso le ore 21 dai poliziotti della squadra volante della Questura di Monza intervenuta alla stazione ferroviaria di Monza per un’aggressione nei confronti di un altro cittadino straniero.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la vittima dell’aggressione che, ferito alla testa e sanguinante, ha indicato il tunisino come il proprio aggressore, sostenendo che lo avesse colpito al capo con alcune pietre raccolte dalla massicciata. Nella lite è stato coinvolto un altro cittadino straniero, che si è recato autonomamente in Pronto Soccorso per un trauma cranico.

IL GIORNO