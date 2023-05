Operaio resta con il braccio schiacciato sotto lo pneumatico: infortunio sulla A9

Spread the love

GRANDATE L’infortunio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in un piazzale dell’autostrada A9. Sul posto 118 e vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi: l’uomo è in condizioni di media gravità

Schiacciato dalla gomma del camion che si era bucata e che stava sostituendo. Un autista ventiduenne originario della Macedonia è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio, mentre si trovava con il proprio mezzo pesante alla barriera di Grandate dell’autostrada A9.

L’incidente è avvenuto quando erano le 18 e sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118 e sono stati allertati pure i vigili del fuoco. I rilievi dell’infortunio sono invece affidati agli agenti della polizia stradale di Como che pattugliavano l’autostrada.

LA PROVINCIA