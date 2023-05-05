Esiti della prova scritta e convocazione prova orale del concorso interno a 62 posti da Ispettore Antincendi del CNVVF.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, DELLA PROVA SCRITTA E CONVOCAZIONE PROVA ORALE DEL CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 62 POSTI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE ANTINCENDI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DI CUI N. 52 DA GENERICO E N. 10 DA
RADIORIPARATORE
ALL.:
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2023/05/ESITI-PROVA-SCRITTA.pdf