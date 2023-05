Ucraina, nuovo incendio in raffineria russa 

Spread the love

(Adnkronos) – Ancora un incendio in una raffineria in territorio russo, dopo quelli scoppiati nei giorni scorsi. Le fiamme hanno coinvolto per la seconda volta in due giorni la raffineria di petrolio Ilsky nel territorio di Krasnodar. L’incendio è stato domato prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

Il servizio stampa dell’amministrazione del Territorio di Krasnodar ha riferito che le conseguenze dell’incendio, di cui si stanno accertando le cause, non rappresentano una minaccia di inquinamento atmosferico.

ADNKRONOS