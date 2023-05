Bambino di sei anni ruba l’auto dei genitori e si schianta, con lui il fratellino di 3 anni: «Andavano a comprare giocattoli»

Spread the love

Ama talmente tanto le macchinine giocattolo da aver ben pensato di “prendere in prestito” l’auto (quella vera) di papà per guidare fino ad un negozio per poterne comprare di nuove, e ha pensato fosse una buona idea farsi accompagnare da suo fratello minore. L’unico problema è che il giovane appassionato di motori ha solo sei anni, e il fratello tre, e la loro prima uscita senza genitori è terminata con uno schianto contro un lampione.

