Vigili del Fuoco salvano due neonate rimaste intrappolate in casa in Emilia-Romagna: un barlume di speranza nell’inferno di fango

Dall’Emilia-Romagna, piagata da giorni da alluvioni, frane ed esondazioni, arrivano immagini che ci mettono di fronte a scene apocalittiche. Purtroppo sono già almeno 9 le vittime accertate, mentre è ancora incerto il bilancio dei dispersi.

In questa catastrofe di acqua e fango c’è spazio, per fortuna, anche per storie a lieto fine, come quella che ha come protagoniste due neonate, tratte in salvo – insieme alla loro famiglia – dai Vigili del Fuoco. Le bimbe erano rimaste bloccate da ieri in casa, a Castrocaro Terme (in provincia di Forlì-Cesena), con i loro genitori.

