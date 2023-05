Vado Ligure, lungomare intitolato ai Vigili del fuoco

Spread the love

(ANSA) – VADO LIGURE, 18 MAG – Il Comune di Vado Ligure (Savona) ha intitolato il proprio lungomare al corpo dei Vigili del Fuoco.

Le targhe riportanti la nuova denominazione sono state scoperte questa mattina dal sindaco Monica Giuliano alla presenza del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Di Maria, e di tutte le autorità civili e militari.

Il primo cittadino spiega così le ragioni: “Corpo significa unità di intenti e di persone che collaborano con le isituzioni locali per progredire e far crescere la comunità. Non solo nei momenti di emergenza, ma anche nelle fasi di progettazione della città. I vigili del fuoco, tutti, non solo una persona, al fianco del sindaco ci sono sempre stati. Abbiamo voluto questo riconoscimento con tutta la passione che contraddistingue questa comunità”.

“Siamo vicini alla cittadinanza, alle persone, a chi ha bisogno di noi – ha aggiunto il comandante provinciale Giuseppe Di Maria – Dai piccoli ai grandi interventi noi ci siamo, facciamo il nostro servizio. Cerchiamo di dare sollievo a chi si trova in difficoltà”. Una squadra di 9 pompieri savonesi è presente in queste ore in Emilia Romagna nelle zone alluvionate: “Stiamo facendo di tutto per alleviare le sofferenze della popolazione, come facciamo in occasione di tutte le calamità naturali”. (ANSA).