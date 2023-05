Maltempo in Emilia Romagna. 1.097 Vigili del fuoco al lavoro con 400 mezzi. Più di 2000 gli interventi svolti fino ad oggi.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In Emilia Romagna sono al lavoro, impegnati nelle operazioni di soccorso, 1.097 Vigili del fuoco, di cui 637 giunti in rinforzo da altre regioni. 302 unità sono impegnate nella provincia di Forlì e 419 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. I soccorritori acquatici utilizzati nelle operazioni sono 300, 80 sono gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 34 le unità specialistiche speleo alpino fluviali, 25 i sommozzatori.

Dei 400 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 31 sono piccoli natanti, 5 gli anfibi, 10 le pompe e idrovore, 5 gli elicotteri e 10 i droni.

Ad oggi sono 2.175 gli interventi effettuati: 891 a Bologna, 610 a Ravenna, 411 a Forlì Cesena, 263 a Rimini