Bimbo di 5 anni scivola nella Parma e rischia di annegare: salvato da un passante e dai soccorritori

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 21 maggio a Langhirano. Secondo le prime informazioni un bambino di circa 5 anni sarebbe scivolato nella Parma, per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 16.

L’allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i carabinieri di Langhirano, che hanno avviato le ricerche del piccolo nella zona dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Langhirano, che hanno cercato il piccolo lungo il torrente, utilizzando anche un gommone.

Un uomo di origine straniera ha visto il bambino in una zona bassa della Parma, nei pressi della ghiaia, e ha tratto in salvo il piccolo. I vigili del fuoco lo hanno poi portato a riva e messo in sicurezza con la collaborazione dei carabinieerri

