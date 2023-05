Grave lutto per i vigili del fuoco di Arezzo: è morto a 59 anni Maurizio Ponti

Spread the love

Vigili del Fuoco di Arezzo in lutto: è morto all’età di 59 anni il capo reparto esperto Maurizio Ponti. Lascia un grande vuoto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove era conosciuto e stimato e nel Comando di Arezzo. In servizio dal 1986 prima nel comando di Siena per poi arrivare ad Arezzo nel 1988, dove ha svolto tutti i ruoli della carriera operativa, cominciando da vigile per arrivare al ruolo di capo turno provinciale, ruolo che attualmente ricopriva nel turno B del comando di Arezzo. Maurizio lascia la moglie e tre figli, ai quali vanno le più sentite condoglianze da parte del Comandante di Arezzo e di tutto il personale che gli ha voluto bene e lo ha stimato per il suo lavoro e la sua umanità.

