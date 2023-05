Frontale tra due auto lungo la Regionale 353: un morto e ferito grave. Strada chiusa e code

Spread the love

POZZUOLO – È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale frontale accaduto nella tarda mattinata di oggi, 22 maggio, a Pozzuolo del Friuli (Udine), lungo la strada regionale 353, che è stata completamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. La persona deceduta è un uomo del 1951 residente a Pradamano: viaggiava a bordo di una Mazda Cx-5 che si è scontrata con una Fiat Sedici, al volante della quale un uomo del 1982 di Precenicco, rimasto gravemente ferito. La Sores Fvg ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’automedica. Il personale medico infermieristico appena giunto ha avviato le manovre di rianimazione per la persona risultata gravissima, ma non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico una seconda persona coinvolta nell’incidente, trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.

