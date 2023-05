Vigili del Fuoco di Bergamo salvano un neonato sulle colline di Cesena

Spread the love

Ha solo quindici giorni il neonato che i Vigili del Fuoco di Bergamo hanno soccorso e tratto in salvo, insieme ai genitori, sulle colline sopra la città di Cesena, pesantemente colpita dall’esondazione del fiume Savio. La famiglia, come riporta L’Eco di Bergamo, era rimasta bloccata in casa senza corrente elettrica e acqua, isolata dalle strade franate tutt’attorno. I Vigili bergamaschi, che sono in capo al coordinamento di altri 120 colleghi attivi nelle operazioni di soccorso in zona, li hanno raggiunti e caricati con un altro elicottero. Qualche giorno fa avevano salvato, allo stesso modo, una signora di 95 anni.