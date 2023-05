A fuoco la sede del Prata Falchi durante un evento. Bambini e genitori in fuga per mettersi in salvo

Spread the love

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Pordenone supportate da 3 autobotti, un’autoscala e il nucleo provinciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per l’incendio del tetto della struttura. Attimi di paura per molte persone, tra cui bambini, che sono fuggite via riparandosi nei campi di gioco limitrofi. Ad operare per spegnere le fiamme che avrebbero coinvolto anche l’impianto fotovoltaico presente sul tetto interessato dall’incendio hanno operato 24 Vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte.

il gazzettino