Muore a 56 anni Sergio Valentino, Vigile del fuoco volontario di Fossano

È mancato dopo alcune settimane di ricovero in ospedale Sergio Valentino, 56 anni, originario di Bra ma da anni fossanese. E proprio a Fossano lavorava ed era impegnato, da quasi vent’anni, come Vigile del fuoco volontario alla caserma di via Bisalta dove era caposquadra. “Avevamo un legame fraterno – commenta Angelo Parola, capo del distaccamento -. Era molto serio e appassionato, capace. Una perdita enorme per noi“.

Valentino dal 2007 lavorava alla Olocco in strada del Santuario, azienda che si è specializzata nella produzione di valvole per l’abbattimento, il dosaggio e il trasporto di prodotti in polvere e granuli: “Sergio ha vissuto, contribuito con il suo lavoro, il grande sviluppo aziendale che c’è stato nell’ultimo decennio – spiega Umberto Olocco, socio e dirigente dell’impresa -. Una persona sempre molto disponibile e collaborativa e dal punto di vista professionale un grandissimo operatore al controllo numerico, come ce ne sono pochi in giro. Noi come famiglia Olocco e come famiglia Van der Leegte (socia dell’azienda fossanese, ndr) che ci ha chiamato dall’Olanda per farci le condoglianze, ci stringiamo al dolore della famiglia“.

