Maltempo in Sardegna: disabile salvata in uno scantinato allagato a Sassari

Maltempo in Sardegna, si allaga uno scantinato di Sassari: salvata una disabile

La Sardegna è interessata in queste ore da un’ondata di maltempo che sta mettendo in difficoltà la popolazione. Nelle ultime sono sono arrivate tantissime richieste d’aiuto ai vigili del fuoco, tra queste quelle di una donna disabile di Olmedo (Sassari). La donna era rimasta incastrata nello scantinato della sua casa che stava iniziando ad alllagarsi dopo l’acquazzone della notte. I caschi rossi sono prontamente intervenuti e hanno messo in salvo la disabile.

