Roma. Senza sosta i controlli antidroga dei carabinieri. A finire in manette in diverse circostanze, e in altrettanti diversificati quartieri della città, 14 persone, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tante le verifiche effettuate dai militari, di seguito il dettaglio delle operazioni.

