Gli obiettivi di giugno del Pnrr stanno già saltando

Spread the love

Il ministro Fitto in Parlamento ha ammesso le difficoltà a centrare i target della quarta rata. Difficile che si creeranno i 260mila posti attesi negli asili nido entro il 2025. Criticità anche per la costruzione di impianti per il rifornimento delle auto a idrogeno

Sugli asili nido l’Italia è da sempre agli ultimi posti dell’Unione europea. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per questo motivo, è previsto l’obiettivo di realizzare più di 260mila nuovi posti entro il 2025. Ma con molta probabilità, scrive La Stampa, resterà un obiettivo «irrealizzabile».

—————

Ma l’intervento si concentrerà anche sulla terza e la quarta rata del maxi-finanziamento, che valgono rispettivamente 19 e 16 miliardi. Fitto illustrerà il lavoro fatto negli ultimi giorni per chiudere la trattativa con la Commissione europea e sbloccare così la tranche legata ai 55 obiettivi del secondo semestre dell’anno scorso. I tecnici europei stanno esaminando i documenti, l’auspicio è che i soldi possano arrivare a inizio maggio.

Numeri e date saranno funzionali, nel ragionamento del ministro, a spiegare che la colpa non può essere scaricata sul centrodestra al governo. Poi toccherà ai 27 obiettivi che vanno raggiunti entro il 30 giugno. E qui Draghi non c’entra. Fitto non nasconderà le difficoltà. Parlerà di «criticità». La prima è l’obiettivo intermedio sugli asili, una seconda riguarda la costruzione di impianti per il rifornimento delle auto a idrogeno.

l’inkiesta.it