Benevento, ritrovato vivo il 90enne scomparso la sera di martedì 13

VIGILI DEL FUOCO

È stato ritrovato vivo il 90enne che dalla sera di martedì 13 aveva fatto perdere le sue tracce. L’uomo si era allontanato a piedi ed era scomparso nelle aree montuose tra i comuni di Molinara e San Marco dei Cavoti. Subito si è attivato il dispositivo dei soccorsi con le componenti TAS (Topografia Applicata al Soccorso), Cinofile e SAPR (Sistemi a pilotaggio remoto, i droni) dei Vigili del fuoco a battere il territorio insieme alle squadre del comando e del distaccamento di San Marco dei Cavoti. Nella giornata di ieri alle ricerche si è unito l’elicottero del Nucleo Volo dei Vigili del fuoco si Pescara che, nel pomeriggio, ha individuato l’uomo in un’area impervia non distante dalla sua abitazione. Il personale elisoccorritore ha subito raggiunto l’anziano, che giaceva riverso sul terreno, esanime ma vivo, lo ha recuperato a bordo e lo ha immediatamente trasportato all’ospedale San Pio di Benevento per accertamenti del suo stato di salute.