Interventi sul territorio comasco – incendio di mini escavatore – persona incastrata nel veicolo

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa sera alle 20 circa nel comune di Villa Guardia via Monte Grona per incendio di mini escavatore fermo in un cantiere di una casa privata. Non si segnalano feriti. In posto due squadre VVF della sede centrale di Como e del distaccamento di Appiano Gentile per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del sito. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’evento

Si segnala che i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti questa notte alle ore 1 in Uggiate Trevano via XXV aprile per soccorso a persona incastrata in un veicolo a seguito di perdita di controllo della vettura ed impatto contro la recinzione di un giardino privato