Abitazione di corte interessata da un incendio.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

4/06/23 ore 2:30 Cadegliano Viconago (Va), via Vittorio Emanuele II. Per cause in corso di accertamento un abitazione di corte è stata interessata da un incendio. Le fiamme hanno interessato completamente lo stabile e la copertura dello stesso. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del dico con tre autopompe, due autobotti e tre fuoristrada dotati di modulo antincendio. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le operazioni si sono concluse nella tarda mattinata.