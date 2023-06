Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DO COMO

Intervento dei VVF della sede centrale di via Valleggio in Como via S.Abbondio ore 13.10 circa per un grosso ramo di un albero che cadendo ha impattato con una macchina in transito. Conducente illeso, danni lievi all’auto. Per l’intervento di messa in sicurezza e rimozione dei rami pericolanti si è reso necessario la chiusura dell’intera viabilità della strada per circa 40 minuti

Si segnala un intervento dei vigili del comando di Como con autogru della sede centrale alle 6.30 di questa mattina in Senna Comasco via Trecallo per un tir incastrato in manovra. Le operazioni di ricollocazione in carreggiata del mezzo hanno reso necessario la chiusura della canturina per circa 1 ora

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in fase di espletamento dalle ore 20.45 tra i boschi di Alzate e Verzago per incendio baracca in legno. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù stanno operando congiuntamente a volontari protezione civile per limitare i danni alla vegetazione