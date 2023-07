Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle prime ore della sera fino a mezzanotte passata, due squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate a San Bonifacio, in provincia di Verona, per un incendio che aveva interessato gran parte di una palazzina di tre piani: evacuati e portati al sicuro trenta residenti. Dopo aver domato le fiamme, l’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area.