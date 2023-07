VIDEO – Corre i 100 metri avvolto dalle fiamme: incredibile record

Spread the love

Di professione fa il pompiere, ma non è passato alla storia per aver spento un incendio, bensì per esserselo appiccato addosso, correndo i 100 metri a mo’ di torcia umana e firmando il nuovo record del mondo nella (particolare) disciplina. Parliamo di Jonathan Vero, 39enne francese, entrato di diritto nel Guinness World Record dopo aver percorso la distanza – avvolto dalle fiamme e protetto da una tuta completa, ma totalmente privo di ossigeno, se non quello precedentemente immagazzinato nei polmoni – in appena 17 secondi.

