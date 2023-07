Polizia di Stato e Vigili del Fuoco insieme in Piazza D’Italia il 5 Luglio 2023 per la campagna donazione sangue

Spread the love

Sassari – Educare giovani e cittadini al valore della solidarietà e all’importanza della donazione di sangue come gesto di responsabilità civile: trasferta in Sardegna per DonatoriNati Polizia di Stato che per coinvolgere sempre più l’interesse delle nuove generazioni attorno a un tema così importante ha organizzato in sinergia con l’Avis regionale due raccolte straordinarie di sangue.

Il 5 luglio a Sassari dalle ore 8.00 alle 12.00 in Piazza Italia, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco rinnovano la promessa e l’impegno quotidiano per un gesto di solidarietà che fa bene a se’ stessi ed agli altri.

