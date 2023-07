Un mezzo si schianta con la gru contro il ponte e resta incastrato – Soccorso un 40enne

Spread the love

LAVIS. Un mezzo pesante si è incastrato sotto il ponte della ferrovia, lunga operazione dei vigili del fuoco e forti ripercussioni alla viabilità.

L’allerta è scattata poco dopo le 7 di oggi, martedì 4 luglio, lungo la strada provinciale 255 sul territorio di Lavis.

Un mezzo con la gru alzata si è schiantato in velocità contro il ponte e il mezzo pesante è rimasto incastrato sotto la struttura a ostruire la circolazione.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Lavis per la messa in sicurezza dell’area e per gestire l’emergenza. Presenti anche i carabinieri, il servizio Gestione strade della Provincia e l’ambulanza.

ildolomiti.it