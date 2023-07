VIDEO – Milano – Incendio in casa di riposo – sei decessi – numerosi ricoverati in ospedale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 1:20 di stanotte per un incendio divampato in una casa di riposo in via dei Cinquecento a Milano. 6 le persone decedute, numerosi gli intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dalle squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato la struttura, coinvolta parzialmente al primo piano. Accertamento delle cause in corso

